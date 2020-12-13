Собчак отказали в уголовном деле по конфликту в монастыре экс-схиигумена Сергия

«По поводу воспрепятствования законной деятельности журналистов. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором. На данный момент доследственная проверка продолжается», — приводит агентство слова адвоката.

В конце июня съемочная группа Собчак приехала в обитель, чтобы снять фильм об опальном экс-схиигумене Сергии. К нему ее не пустили монахини и неизвестные мужчины. Оператора Сергея Ерженкова побили (ему диагностировали перелом кисти) и отобрали камеру. Собчак толкнули так, что она упала.

Во время съемок всплыли факты насилия над детьми. Собчак попросила СК и Генпрокуратуру проверить монастырь. Документалку журналисты все-таки сняли. Фильм «Монастырь особого назначения» появился в Сети в июле. Его посмотрели более 3,4 миллиона раз.