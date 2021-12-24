Собчак рассказала о цене пирожков на пресс-конференции Путина

Пирожки в здании Центрального выставочного комплекса «Манеж» для присутствующих гостей и журналистов на 17-й пресс-конференции президента России Владимира Путина были бесплатными. Об этом на своем Telegram-канале рассказала журналистка Ксения Собчак.

По ее словам, для подписчиков это был один из самых популярных вопросов, заданных после пресс-конференции.

Напомним, Собчак также получила возможность обратиться с вопросом к главе государства. Она поинтересовалась, получает ли президент полную информацию по делу о российских исправительных учреждениях.

По словам Путина, у него разные источники информации, уже возбуждено 17 уголовных дел.

Большая пресс-конференция длилась 3 часа 56 минут, Путин ответил на 55 вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой государства.