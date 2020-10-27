Собчак назвала Макрона героем и начала получать угрозы

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на угрозы по телефону от неизвестных людей с кавказским акцентом. Она связала это со своим постом в Instagram, где высказала свое мнение о конфликте мнений между президентом Франции Эммануэлем Макроном и мусульманами.

В своем посте телеведущая написала, что свобода — это самое ценное, что есть у человека, и все мировые религии и государства пытаются ее отнять.

«То, что произошло во Франции, — очень важно. Макрон мой герой в эти дни», — написала Собчак.

Она напомнила, что учителя Самуэля Пати убили за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. По словам Собчак, преподаватель просил выйти тех, кого изображения могут оскорбить. Также она привела слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который назвал издевательством и насмешкой над религией покушение на ценности других людей.

«Удивительно средневековое понимание „покушения на ценности“. То есть не принимать ценности других — это покушение на них? Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Свобода в том, чтобы покинуть класс, где их показывают», — написала Собчак.

По ее словам, сегодня важно понимать, что каждый человек имеет право на выбор своего поведения. Если что-то не нравится, то на это не нужно реагировать. Таким образом, свобода достанется каждому.

«Все, что не описано Уголовным кодексом, — все разрешено», — пояснила она свою мысль.

При этом Собчак отметила, что на сегодняшний день весь мир запуган фанатиками, которые приучили всех к мысли, что за шутки над исламом или пророком Мухаммедом могут отрезать голову. Однако Макрона, который поддержал свободу слова и одобрил публикацию карикатур в современной полумусульманской Франции, стал ее героем.

Мусульманские страны осудили слова Макрона о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда. Власти призвали жителей бойкотировать французские товары. Иранская газета вышла сегодня с шаржем на европейского политика, которого представила в образе дьявола.