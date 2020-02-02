Собчак и Поклонская поспорили из-за фото «няш-мяш»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила побаловать поклонников. Друзья подарили ей настоящую «голливудскую» фотосессию: красавицу «няшу» на ней не узнать. Поклонская пообещала постепенно выкладывать фото, но не все сразу, чтобы растянуть удовольствие. На первые снимки уже отреагировала главная блондинка страны Ксения Собчак.

«Хоть я и грозный прокурор, и „непослушный“ депутат, но я остаюсь девушкой. Я, как и любая представительница прекрасной половины человечества, люблю наряжаться и уделять себе время», — похвастала Поклонская.

Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» тут же отреагировала: Поклонская, мол, в «игривом» настроении.

Депутату Госдумы ничего не оставалось, как добить блондинку следующей фотографией. Бывший прокурор так и сделала: бахнула сразу из крупного калибра, чтобы сразу и наповал.

Самый красивый парламентарий попросила Собчак не переживать за место на светском троне, поскольку «куда с барыней тягаться». И в ответ выставила еще одну фотографию на драматичном красном фоне.

Подписчики Поклонской поддержали своего кумира. Поклонскую засыпали комплиментами и предложили о Собчак больше не говорить ни слова.