Собчак и Богомолов покаялись перед венчанием

Свадьба Собчак и Богомолова. Как это было Подробнее

Он прояснил процедуру таинства, так как появилось множество негативных комментариев по поводу венчания молодоженов. Супруги выполнили все церковные требования, которые предшествуют таинству, отметил Лейгода. Так, священник поговорил с Собчак и Богомоловым о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни. После этого пара письменно подтвердила свое желание венчаться. А еще знаменитости раскаялись в своих «безнравственных и кощунственных поступках». Поэтому они твердо решили больше никогда не совершать ничего подобного.

По словам врио пресс-секретаря патриарха Кирилла, верность принесенным обетам зависит в первую очередь от самих людей, решившихся на церковное таинство.

Собчак и Богомолов обвенчались 13 сентября в храме Большого Вознесения в Москве.

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Перед венчанием телеведущая и режиссер зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском Дворце бракосочетаний. Туда они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». А после они отпраздновали это событие в Музее Москвы. На «семейное торжество» пришли 300 гостей, писал сайт «Дни.ру».