Собчак и Богомолов покаялись перед венчанием
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Он прояснил процедуру таинства, так как появилось множество негативных комментариев по поводу венчания молодоженов. Супруги выполнили все церковные требования, которые предшествуют таинству, отметил Лейгода. Так, священник поговорил с Собчак и Богомоловым о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни. После этого пара письменно подтвердила свое желание венчаться. А еще знаменитости раскаялись в своих «безнравственных и кощунственных поступках». Поэтому они твердо решили больше никогда не совершать ничего подобного.
По словам врио пресс-секретаря патриарха Кирилла, верность принесенным обетам зависит в первую очередь от самих людей, решившихся на церковное таинство.
Собчак и Богомолов обвенчались 13 сентября в храме Большого Вознесения в Москве.
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Перед венчанием телеведущая и режиссер зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском Дворце бракосочетаний. Туда они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». А после они отпраздновали это событие в Музее Москвы. На «семейное торжество» пришли 300 гостей, писал сайт «Дни.ру».