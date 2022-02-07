Собаку со стрелой в голове спасли в Улан-Удэ. Видео

В Улан-Удэ волонтеры нашли собаку со стрелой в голове. Животное отловили и показали врачу. Ему уже нашли новую семью, рассказала «360» волонтер движения «Право на жизнь 03» Элмира Жихарева.

Бегающую по дорогам собаку заметили неравнодушные люди и позвонили волонтерам. Долго искать ее не пришлось.

«Выехали и отловили ее. <…> Стрела длинная, пробила череп», — объяснила Жихарева.

Железный наконечник на несколько сантиметров проник в голову. Другая часть арбалетного болта (так написано на его древке) обломилась, когда собаку везли в приют на операцию.

После всех необходимых процедур животное оставили в операционной под присмотром врача.

«Собака кушает, аппетит хороший. В среду к ней приедет семья знакомиться. Если они друг другу понравятся, то потом — после того, как вылечим, — поедет в семью», — пояснила волонтер.

По ее словам, участники движения «Право на жизнь 03» уже около шести лет подбирают на улице брошенных животных, пристраивают их. Занимаются и стерилизацией — чтобы бездомные собаки и кошки не плодились бесконтрольно.