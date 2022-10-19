Собаку с гвоздем в боку спасли на Ямале | 360°

Общество 19 октября 2022, 15:44 Собаку с гвоздем в боку спасли на Ямале

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Жители села Красноселькуп в ЯНАО спасли собаку, у которой в боку торчал гвоздь. Об этом рассказало «Ямал-Медиа».

Уличная собака давно стала любимицей местных жителей, в щенячестве ее воспитали в местном приюте, после чего стерилизовали, привили и выпустили на улицу. Поэтому для спасения пса собралась целая команда из работников коммунальных служб, приюта и неравнодушных местных жителей.

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Собаку отвезли к ветеринару, извлекли гвоздь и обработали рану. Как животному удалось напороться на гвоздь, неизвестно. К счастью, рана оказалась не инфицирована. Собаку отправили на реабилитацию в приют.

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