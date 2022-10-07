Собаководов предупредили об осенних клещах | 360°

Общество 07 октября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Собаководов предупредили об осенних клещах Кинолог Владимир Голубев: осенью собаку необходимо обрабатывать от клещей

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Многие собаководы считают, что с окончанием лета опасность подцепить клеща для собаки пропадает, однако на самом деле это не так. Осенью собаку нужно продолжать обрабатывать от паразитов, рассказал для сайта РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Например, активность клещей в Московской области обычно продолжается до ноябрьских заморозков. Влажная и относительно теплая погода, какая стоит в октябре, как раз является хорошими условиями для размножения этих насекомых.

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Сейчас на рынке представлено множество средств от клещей, отметил кинолог. Это специальные ошейники, капли, таблетки, шампуни и даже защитная одежда, пропитанная специальным раствором. Нужно выбрать то средство, которое подойдет именно вашей собаке. Особенно внимательными нужно быть тем хозяевам, которые гуляют с собаками на природе — например, в лесу.

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Обрабатывая собаку, важно следить, сколько длится действие средства. Для большинства средств, как, например, капли, этот срок составляет не более четырех недель.

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