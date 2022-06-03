facebook_pixel
    03 июня 2022, 15:03

    Собаки выломали дверь в доме — видео

    Дарья Морозова

    Забавное видео, на котором два бульдога снесли дверь, чтобы попасть в дом, появилось в интернете. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Telegram-канал «Собакен».

    В ролике животные возвращаются с прогулки и просто ломают лапами собачью дверь, чтобы войти внутрь. После этого бульдоги по очереди пролезли в образовавшуюся дыру.

    «Не хило так зашли! Прям, омон на облаве», — написал автор поста.

    Ранее пользователи Сети удивились щедрости черного кота, решившего поделиться едой с собакой. На видео хозяйка дала коту, сидящему на столе, корм, а он скинул его на пол псу, который выпрашивал лакомство.

    В комментариях зрители выразили восторг в адрес щедрого питомца. Они отметили, что не каждый день можно увидеть, как кот делится едой с кем-то другим.

    «Ничосе, какой добрый кот», «Первый раз вижу такого кота», «Ха, вот что значит дружба», «Как мило, песелю повезло, что он живет с таким хорошим котом», — отметили комментаторы.