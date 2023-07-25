Общество 25 июля 2023, 13:49 Собаки-спасатели покажут мастер-класс в «Лужниках» в Москве На Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» покажут тренировки кинологов-спасателей Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На одной из площадок Московского урбанистического форума (МУФ), в «Лужниках», с 1 августа по 10 сентября пройдут открытые тренировки собак-спасателей. Посетить их можно будет по средам и пятницам, с 10:00 до 13:00 и по субботам с 13:00 до 16:00, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Специалисты расскажут о том, как животных готовят к работе в кинологических группах, как собаки помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий. Также сами четвероногие герои продемонстрируют свои навыки на мастер-классах.

Реклама

Кинологи и их напарники регулярно тренируются на специальных площадках. Кроме того, они проводят выездные занятия в столичных лесопарках, а также в зданиях, в которых имитируют обрушения. Статистом на таких мероприятиях может стать любой желающий.

Ранее жителям столицы сообщили, что в рамках Московского урбанистического форума гости мероприятия услышат звук своего сердца.