25 июля 2023, 13:49
Собаки-спасатели покажут мастер-класс в «Лужниках» в Москве
На Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» покажут тренировки кинологов-спасателей
На одной из площадок Московского урбанистического форума (МУФ), в «Лужниках», с 1 августа по 10 сентября пройдут открытые тренировки собак-спасателей. Посетить их можно будет по средам и пятницам, с 10:00 до 13:00 и по субботам с 13:00 до 16:00, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Специалисты расскажут о том, как животных готовят к работе в кинологических группах, как собаки помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий. Также сами четвероногие герои продемонстрируют свои навыки на мастер-классах.
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Кинологи и их напарники регулярно тренируются на специальных площадках. Кроме того, они проводят выездные занятия в столичных лесопарках, а также в зданиях, в которых имитируют обрушения. Статистом на таких мероприятиях может стать любой желающий.
Ранее жителям столицы сообщили, что в рамках Московского урбанистического форума гости мероприятия услышат звук своего сердца.
Москва 2023
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