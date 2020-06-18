Собаки из приюта «Друг» обрадовались гостям после отмены карантина

До режима самоизоляции волонтеры и посетители проводили организованный выгул питомцев на выходных. Однако во время пандемии с собаками ходили в лес только сотрудники приюта. Поэтому песики встретили корреспондентов агентства оглушительным лаем. Взрослые собаки и щенки почувствовали приближение незнакомых людей еще на подходе к воротам. Животные хотят общаться, но защищают свою территорию от незнакомцев, рассказала сотрудница приюта. Однако спустя почти 20 минут, четвероногие перестали лаять и рассматривали гостей.

В «Друге» сейчас живут 110 собак. Большая часть из них уже выросла, поэтому у них мало шансов найти новый дом, отметила представительница приюта. Некоторых из них бросили хозяева, другие родились и выросли уже непосредственно в приюте.

Содержание больше сотни собак обходится дорого, так как часть питомцев вынуждена питаться лечебными кормами по назначению врача. Помимо этого некоторые собаки болеют, им делают операции и прививки.