Жительница Уфы Влада П. разводит собак. У нее живут 15 хаски и десять кошек. Эта шумная компания мешает жить соседям. Также жители подъезда рассказали «360», что женщина жестоко обращается с питомцами.

Мы уже седьмой год бьемся и никак не можем добиться выселения этой своры животных домашних. Здесь дикая вонь, здесь шум, здесь антисанитария. Ни Санэпиднадзор не принимает [никаких мер], ни полиция Георгий Барзилов сосед.

Другой сосед, Иван Вифляев, рассказал, что раньше женщина держала 80 кошек. Потом их кто-то отравил, и она занялась разведением собак.

«У нее бизнес. Всех детей выгнала, мать выгнала, теперь она с этими», — отметил он.

По его словам, женщина их не выгуливает. Когда мужчина делал ей замечания, то соседка его «посылала» и для устрашения приглашала в подъезд незнакомых мужчин.

Другая жительница подъезда, Алия Булагова, заявила, что Влада П. издевается над своими питомцами.

«Она не выгуливает их годами и избивает периодически. Слышно за стенкой. У нее там живут кошки в санузле. Иногда слышно, как собаки грызут кошек. Потом трупы кошек кладет в пакет, пакет вешает на ручку своей двери, чтобы потом выкинуть в подъезде. Мы очень сильно страдаем», — сказала женщина.

Сосед снизу, Александр Большиков, жалуется на проблемы со сном из-за постоянно шума.

«Шум почти каждую ночь часа в два-три. Я писал ей записку, что хватит, прекратите. Есть закон о тишине. Нет, бесполезно. Беруши не помогают. все слышно, спать невозможно», — констатировал он.

Соседи в присутствии журналистов вызвали правоохранительные органы. Полицейский долго стучал и звонил женщине, но та так и не открыла дверь.