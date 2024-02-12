Общество 12 февраля 2024, 00:43 Собаке ушедшего на СВО бойца ищут новый дом в Екатеринбурге RT: в Екатеринбурге ищут новый дом собаке ушедшего на СВО бойца Freepik

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Волонтеры в Екатеринбурге ищут новый дом собаке, которая осталась без хозяина — мужчина ушел на СВО. Историю пса Зевса опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

Волонтер рассказала, что собака была на самовыгуле, даже когда хозяин был дома. После того как мужчина ушел на СВО, а его супруга уехала в другой город, собака не отходит от хозяйской двери.

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Зоозашитники нашли Зевсу передержку, однако в тот же день пес пропал. Позже собаку нашли в бессознательном состоянии и сдали в отлов. На другой передержке Зевс тоже не смог прижиться из-за агрессивных кошек. Сейчас волонтеры ищут псу новый дом.

В Москве при попытке спасти свою собаку погибла 23-летняя студентка. Девушка бросилась спасать пса, бросившегося под поезд. В результате погибли и девушка, и собака.