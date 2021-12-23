Собаке Белке, которая жила на остановке в Сургуте, под Новый год нашли новый дом

Собака по имени Белка, которая долгое время жила на остановке общественного транспорта в Сургуте, обрела новый дом. Животное накануне перевезли в Москву, где его встречала новая хозяйка. Об этом написал ОТР.

За трогательной историей Белки жители Сургута наблюдали долгое время. Неравнодушные приходили на остановку, чтобы принести ей корм и укутать в теплые пледы. Долгое время они не могли найти человека, который захотел бы приютить животное и забрать его к себе.

Под Новый год для собаки произошло чудо. Жительница Москвы, узнав историю Белки, не смогла остаться равнодушной и взяла ее к себе. Теперь животное будет жить в Москве в новом уютном доме.