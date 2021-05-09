Собакам убитой блогерши из Екатеринбурга найдут новых хозяев

У блогерши Кристины Журавлевой, в убийстве которой признался муж, было две собаки. Сейчас им ищут новую семью. Об этом сообщили сотрудники благотворительного фонда «Зоозащита».

Объявления появились в социальных сетях благотворительного фонда.

«Хозяин умер, собаки никому не нужны, скоро окажутся на улице. Срочно ищем им новый дом и ответственные руки. Примерный возраст три-пять лет. Находятся в поселке Первомайский», сказано в сообщении.

О своих собаках Кристина нередко рассказывала в блоге в Instagram. Супруги завели их после свадьбы когда переехали в свой дом.

Кристина Журавлева пропала в начале апреля, однако родственники и друзья не заявили в полицию. Муж пропавшей убедил всех, что она ушла от него и просила ее не искать. Сам он обратился к правоохранителям только спустя две недели после исчезновения жены.

В результате полицейские выяснили, что уже нашли тело Кристины. Его не могли опознать, потому что никто не заявлял о пропаже женщины с похожими приметами. Правоохранители заподозрили, что к смерти блогерши может быть причастен ее муж — вскоре он признал свою вину.