Собака забрала микрофон у журналистки в прямом эфире. Видео

Собака выхватила микрофон у журналистки и убежала с ним во время прямого эфира. Внимание золотистого ретривера привлекла корреспондент телеканала «МИР 24» Надежда Сережкина.

Во время прямого включения со студией журналистка начала рассказывать о приходе весны в Москве. На полуслове ее оборвало нападение собаки. Ретривер вырвал из рук девушки микрофон и стал убегать, а корреспондент побежала за ним.

Ведущая в студии объявила, что связь с журналисткой прервалась и рассказала сама о погоде в столице. Через некоторое время Сережкина снова вышла в эфир, но уже сидя рядом с собакой. Она показала покусанный микрофон и отметила, что погода как раз подходит для прогулок с питомцами.

«К счастью, от клыков пса никто не пострадал. Досталось немного лишь микрофонной насадке. Хозяйка лабрадора рассказала, что хулигана зовут Мартин. И, на самом деле, он очень добрый и игривый», — сообщил телеканал.

Теперь корреспондент собирается поехать в гости к Мартину и его семье.