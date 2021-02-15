Собака с пулевыми ранениями попали в челябинскую ветклинику

Главврач челябинской ветклиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов рассказал ИА Nation News, что ветеринары уже несколько дней спасают собаку, на теле которой обнаружили пулевые ранения.

По данным информагентства, на теле животного были как свежие, так и уже зажившие пулевые ранения. Предполагается, что собаку расстреливали несколько раз. Рентген показал, что в ее теле около 30 инородных фрагментов. Большая часть из них находится в груди и на голове. Ветеринары провели первую операцию и извлекли фрагменты дроби.