Собака научилась пользоваться унитазом и стала звездой интернета

Видеоролик с собакой породы лабрадор, которая научилась пользоваться унитазом, разошелся по сети. Об этом написало utro.ru со ссылкой на Telgram-канал «Собакен».

Героиня ролика поразила пользователей не только своими умениями, но и ответственным отношением к щенку. На видео собака, одетая в забавный голубой костюм, берет в зубы корзинку со своим щенком и отправляется к унитазу. Запрыгнув на сиденье, она аккуратно делает свои дела, не выпуская корзинку с щенков из зубов, и удаляется. Оставив корзинку с щенком, собака возвращается в туалет и даже самостоятельно смывает за собой воду.

Пользователей восхитили умения собаки, многие позавидовали ее хозяевам. Некоторые отметили, что даже не все люди обладают подобной чистоплотностью.

«Какая умничка»; «Некоторые человеки за собой смывать забывают, а тут собака»; «Не все люди так могут, вот он, венец природы»; «Хозяину респект! Так воспитал, но и собака умнейшая», — написали комментаторы.