  • Собака нашла хозяйку после 12 лет разлуки

    13 октября 2019, 15:37

    Алена Макаренко

    Собака по кличке Датчесс породы той-фокстерьер потратила 12 из 14 лет на поиски своей хозяйки, от которой когда-то сама и сбежала. Об этом сообщил Fox News.

    Четвероногую нашли представители организации по спасению животных. Голодный пес лежал под сараем и дрожал. Собака тогда находилась почти в 1600 километрах от дома в Питтсбурге, в американском штате Пенсильвания.

    Спасательный центр нашел хозяйку благодаря микрочипу собаки. Чтобы встретиться с Датчесс после долгой разлуки, женщине пришлось преодолеть около 1800 километров от Бока-Ратон до Питтсбурга.

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    Собака сбежала в 2007 году, когда сын хозяйки открыл дверь дома. Стренг каждый день приезжала в приюты, регулярно платила за микрочип и обновляла контактную информацию при очередном семейном переезде.

    «Они же как дети. Ты не теряешь надежду», — рассказала хозяйка, обнимая найденную собаку.