Собака нашла хозяйку после 12 лет разлуки

Четвероногую нашли представители организации по спасению животных. Голодный пес лежал под сараем и дрожал. Собака тогда находилась почти в 1600 километрах от дома в Питтсбурге, в американском штате Пенсильвания.

Спасательный центр нашел хозяйку благодаря микрочипу собаки. Чтобы встретиться с Датчесс после долгой разлуки, женщине пришлось преодолеть около 1800 километров от Бока-Ратон до Питтсбурга.

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Собака сбежала в 2007 году, когда сын хозяйки открыл дверь дома. Стренг каждый день приезжала в приюты, регулярно платила за микрочип и обновляла контактную информацию при очередном семейном переезде.

«Они же как дети. Ты не теряешь надежду», — рассказала хозяйка, обнимая найденную собаку.