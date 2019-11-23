  • Собака нарезала круги на машине, случайно включив передачу. Видео

    23 ноября 2019, 21:07

    Кирилл Фролов

    В американском штате Флорида запертая в машине собака нажала заднюю передачу и ездила кругами, пока не подоспела полиция. Об этом сообщили полицейские города Порт-Сент-Луси, в котором произошел инцидент.
    Собака нарезала круги на машине, случайно включив передачу. Видео

    Вызов офицерам поступил утром 21 ноября. Владелец старенького Mercury Sable пропустил нужный поворот, остановил машину и вышел на улицу, чтобы разобраться, куда теперь ехать. В этот момент дверь захлопнулась. Внутри автомобиля осталась собака по кличке Макс. Пес случайно задел заднюю передачу, после чего машина начала ездить по кругу.

    К моменту приезда полиции автомобиль снес почтовый ящик, но все еще продолжал медленно двигаться в тупике.

    Водитель отдал полицейским запасной брелок от сигнализации, однако тот не сработал из-за разряженной батареи. Несмотря на это, полицейский смог открыть дверь. Он подошел к машине и ввел код на панели, расположенной на двери.

    Собака, которую один из очевидцев описал как «большого черного лабрадора или что-то в этом духе», не пострадала.