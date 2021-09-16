Собака и кошка попали в Книгу рекордов Гинесса за совместное катание на самокате

В Канаде собака и кошка показали, что эти виды животных могут дружить и кататься вместе на самокате. Благодаря этому семилетний бенгальский кот Сашими и пятилетний бостонский терьер Леденец попали в Книгу рекордов Гинесса.

Новая Книга рекордов Гинесса появится в продаже в Великобритании 16 сентября. Среди десятков рекордов можно встретить и пример дружбы кота и собаки. Об этом сообщили на сайте книги.

Видео рекорда было записано 19 сентября 2020 года в Онтарио в Канаде. Сашими и Леденец смогли вместе проехать на самокате пять метров за 4,37 секунды. Этот рекорд позволил стать им звездами Книги рекордов Гинесса — 2022.

Хозяйка животных Мелисса Миллет рассказала, что животные знают друг друга с детства. Она отметили, что Сашими отказывается тренироваться с другими собаками, также как и Леденец с другими кошками.

«Когда Леденец и Сашими бегают вместе на публике, реакцию можно сравнить только с безумием СМИ из-за знаменитости. Люди собираются, снимают видео. Они создают настоящий ажиотаж», — рассказала Мелисса.

Их владелица Мелисса Миллетт — 40-летняя профессиональная дрессировщица собак из Онтарио. У нее есть еще восемь собак и три кошки.

Она рассказала, что кататься вместе они начали самостоятельно. Во время тренировки Леденца на самокате Сашими подбежала и запрыгнула к нему. После чего Мелисса решила начать работать над новым совместным трюком животных.