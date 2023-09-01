01 сентября 2023, 13:16
Собак в Подмосковье обязали регистрировать
Юрист Комагина: закон о регистрации животных должен помочь искать пропавших
Закон о регистрации домашних животных вступил в силу в Московской области с 1 сентября. Он в обязательном порядке распространяется на собак, их нужно будет зарегистрировать в течение полугода. Об этом «360» рассказала юрист, президент фонда помощи «Забытые животные» Анастасия Комагина.
«Обязательной регистрации подлежат собаки, кошки — по желанию. Нужно идти в государственную ветеринарную клинику», — объяснила она.
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Однако такую еще надо будет поискать, ведь в большинстве своем ветклиники сейчас частные.
«Нужно при себе иметь свой паспорт и ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинациями. Животных будут вносить в специальный реестр», — добавила собеседница «360».
Также ветеринарный специалист должен будет сфотографировать питомца. Насколько нововведение окажется эффективным, пока сказать сложно. Его цель — помочь хозяевам найти своих потерявшихся любимцев.
По словам Комагиной, фотография породистых животных вообще не поможет найти потерявшихся. Ведь все породистые — на одно лицо. У них есть, скорее всего, особые приметы, которые знает владелец, но человек со стороны не обратит на них внимание.
«Мы говорили, что если будет обязательная регистрация, то должна быть и обязательная идентификация — либо чип, либо клеймо, то есть какой-то неснимаемый знак», — подчеркнул эксперт.
По ее мнению, только в таком случае мера может оказаться действенной. Ранее председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян заявил, что закон нужен для обеспечения контроля и порядка за животными.
«Регистрация поможет идентифицировать владельца каждого животного, что может помочь в поиске, если собака потерялась», — отмечал он.
Керселян подчеркивал, что регистрация побудит более ответственно относиться к домашним животным.
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