Лабрадоры и золотистые ретриверы лучше всего подойдут на роль собак-поводырей

Лабрадоры, колли, овчарки и золотистые ретриверы — лучшие породы для роли собак-поводырей. Об этом сообщило издание proOren.ru.

По данным ИА Nation News, они обладают такими необходимыми качествами, как доброта, внимательность и высокие умственные способности.

Собаки-поводыри выполняют важные функции: они знают разные маршруты, обучены правилам дорожного движения и в некоторых случаях даже различают деньги.

Хозяевам таких собак также нужно владеть разными навыками, которые помогут найти общий язык с питомцем и заботиться о нем.