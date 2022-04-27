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    27 апреля 2022, 23:09

    Лабрадоры и золотистые ретриверы лучше всего подойдут на роль собак-поводырей

    Дарья Морозова

    Лабрадоры, колли, овчарки и золотистые ретриверы — лучшие породы для роли собак-поводырей. Об этом сообщило издание proOren.ru.

    По данным ИА Nation News, они обладают такими необходимыми качествами, как доброта, внимательность и высокие умственные способности.

    Собаки-поводыри выполняют важные функции: они знают разные маршруты, обучены правилам дорожного движения и в некоторых случаях даже различают деньги.

    Хозяевам таких собак также нужно владеть разными навыками, которые помогут найти общий язык с питомцем и заботиться о нем.