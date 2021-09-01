Собачникам дали советы по правильному обучению питомца

Кинолог, глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА «Новости», для чего нужно воспитывать собаку и как это лучше делать. Дрессировка не только делает жизнь с собакой более комфортной, но и помогает установить эмоциональный контакт между животным и хозяином.

«Обучение собаки — это не только отличная возможность наладить с ней связь, но и показатель ответственного подхода к владению животным. Каждая собака должна обладать базовыми навыками: знать свою кличку и запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить к хозяину по команде и уметь останавливаться по команде», — сказал кинолог.

Он объяснил, что существует несколько курсов дрессировки: и для «продвинутых» собак, которые уже знают все базовые команды, и для новичков. Можно выбрать индивидуальные занятия с кинологом — если собака некомфортно чувствует себя в обществе других животных и нужна более глубокая проработка проблем, а можно выбрать групповые занятия. Главное — найти специалиста, с которым собаке будет комфортно.

Владельцы собак, уверенные в своих силах, могут попробовать заниматься с собакой самостоятельно, написала «Газета.ru». Но для этого нужно запастись терпением, быть последовательным и четко следить за соблюдением всех правил.