Собачий рай. Уникальный фестиваль такс прошел в Чехове

В подмосковной усадьбе Мелихово прошел единственный в России фестиваль такс. Место проведения выбрано неслучайно. Когда-то в этих местах жили две любимые коротконогие собаки Антона Павловича Чехова. В их честь каждый год и организуют праздник.

У девятилетнего Ники — большой выход в свет. Он — один из почетных гостей ежегодного фестиваля такс. Хозяин собаки — организатор события — своего питомца нашел в приюте. Щенок тогда был слаб и много болел. Но Александр забрал его домой, выходил и не смог расстаться. Теперь они - лучшие друзья.

«Все таксы очень разные. Они, как люди, бывают подобрее, бывают — позлее. Но, в основном, в них сочетаются разные стороны характера. То есть, он может быть отважным, может быть осторожным. И он выбирает именно в нужный момент нужные особенности своего характера», — рассказал организатор мероприятия Александр Беляев.

Источник фото: телеканал «360»

А у Екатерины Никулиной эта такса — уже вторая. Год назад умерла собака, прожившая с ней 12 лет. Чтобы справиться с потерей, женщина взяла на передержку бездомного щенка. Но нет ничего более постоянного, чем временное. У пса появился новый дом и владелица. Как и во всех отношениях, стороны привыкали друг к другу постепенно.

«Сначала он очень волновался. Пытался искать, где же те люди, которые его выкинули. Где же тот дом, где он жил. По прошествии года, я могу сказать, что он всеобщий любимец — просто его не спускают с рук. Все гладят, целуют, ласкают. Ему придумывают разные забавные прозвища», — отметила Екатерина Никулина.

На один день Мелихово превращается в собачий рай. Пожалуй, бывшему здешнему обитателю это бы понравилось. Вместе с Антоном Чеховым когда-то здесь жили две его таксы. Клички у них были медицинские — Бром и Хина. «Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный» — так однажды описал их драматург. Несколько лет назад они вернулись в музей в виде бронзовых фигур.

Источник фото: телеканал «360»

Яркое солнце, еще летняя погода, трава ласково щекочет бока — обстановка располагает к играм. На главной поляне усадьбы — дог шоу. Четвероногие показывают свою ловкость и умение выполнять команды. Самым-самым, конечно, достанутся кубки и медали. Но это не главное. Таксы — одна из самых коммуникабельных пород собак. Поэтому, когда на них смотрят столько людей — это лучшая награда.

«Такса — это охотничья собака. То есть, не декоративная — это настоящий охотник. Поэтому для таксы нужны большие выгулы, правильное питание — нельзя их перекармливать. Они очень любят кушать. Поэтому мы организовываем такого плана мероприятия, чтобы они двигались вместе с владельцами», — подчеркнула кинолог Татьяна Билалутдинова.

Источник фото: телеканал «360»

У фестиваля в Мелихове нет какого-то философского подтекста. Это просто семейный праздник. Многим гостям здесь так понравилось, что они захотели вернуться еще. И не через год, а гораздо раньше.