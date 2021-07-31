Собачий корм известных брендов оказался зараженным плесенью

Производитель кормов для домашних животных Sunshine Mills добровольно отзывает продукты под брендами Triumph, Evolve, Wild Harvest, Nurture Farms, Heart to Tail Pure Being и Elm Pet Foods. В них содержится повышенный уровень афлатоксина, который может быть опасен для домашних питомцев.

Об этом сообщил канал FoxBusiness со ссылкой на заявление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

По данным FDA, корм для собак содержит повышенный уровень афлатоксина, побочного продукта роста плесени Aspergillus flavus. Он может нанести вред домашним животным при употреблении в пищу в достаточно больших количествах.

Отзыв корма носит предупредительный характер. Пока не поступало сообщений о каких-либо заболеваниях или побочных эффектах, связанных с кормами.

Эксперты уточнили, что животные могут проявлять вялость, потерю аппетита, сонливость. У них может наблюдаться желтоватый оттенок глаз или десен, диарея. В этих случаях их необходимо немедленно показать ветеринару.

В минувшем году Генпрокуратура выявила свыше 9,2 тысячи нарушений в сфере защиты животных. Большинство из них связано с размещением госзаказов на выполнение работ по отлову.