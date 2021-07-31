facebook_pixel
    31 июля 2021, 02:39

    Собачий корм известных брендов оказался зараженным плесенью

    Анастасия Кукова

    Производитель кормов для домашних животных Sunshine Mills добровольно отзывает продукты под брендами Triumph, Evolve, Wild Harvest, Nurture Farms, Heart to Tail Pure Being и Elm Pet Foods. В них содержится повышенный уровень афлатоксина, который может быть опасен для домашних питомцев.

    Собачий корм известных брендов оказался зараженным плесенью

    Об этом сообщил канал FoxBusiness со ссылкой на заявление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

    По данным FDA, корм для собак содержит повышенный уровень афлатоксина, побочного продукта роста плесени Aspergillus flavus. Он может нанести вред домашним животным при употреблении в пищу в достаточно больших количествах.

    Отзыв корма носит предупредительный характер. Пока не поступало сообщений о каких-либо заболеваниях или побочных эффектах, связанных с кормами.

    Эксперты уточнили, что животные могут проявлять вялость, потерю аппетита, сонливость. У них может наблюдаться желтоватый оттенок глаз или десен, диарея. В этих случаях их необходимо немедленно показать ветеринару.

    В минувшем году Генпрокуратура выявила свыше 9,2 тысячи нарушений в сфере защиты животных. Большинство из них связано с размещением госзаказов на выполнение работ по отлову.