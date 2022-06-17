Соавторы изменений. В АСИ привлекут молодежь к развитию родных регионов

Российскую молодежь планируют вовлечь в развитие родных регионов. Как мотивировать высококвалифицированные кадры остаться на малой родине, рассказал в интервью «360» руководитель Центра международных инициатив АСИ Александр Вайно.

Внутреннюю миграцию специалистов в АСИ назвали негативным фактором для региональной экономики. Чтобы этого избежать, агентство разработает стандарт вовлечения молодежи в социально-экономическое проектирование и развитие своих регионов.

«Для нас ключевая задача — создать молодежи условия, когда она может стать соавтором изменений в своем регионе, получить возможность влиять на региональную политику, региональную повестку во всех форматах», — уточнил Вайно.

Это возможность заставить молодого человека задуматься: «Я могу здесь сделать больше. <...> Могу повлиять на то место, где родился». И парадигма «где родился, там и пригодился» становится новой реальностью в какой-то степени Александр Вайно руководитель Центра международных инициатив АСИ.

Молодежи, по словам главы Центра международных инициатив АСИ, необходим инструмент влияния на региональную молодежную политику. У Москвы, Подмосковья и нескольких других регионов уже есть определенные практики, которые могли бы использовать на местах.

В субъектах РФ с достаточно низкой, в том числе и социальной, активностью молодежи необходимо проводить мероприятия с ее участием на разные темы — по благоустройству, экономике, трудоустройству по специальности и другим «болевым» вопросам. Проектирование совместных решений и шанс на участие в их реализации даст молодым людям понимание, что он нужен своему региону.

«Сейчас такой парадигмы не существует, но над этим надо работать. Уверен, что коллеги нас тоже поддержат», — сказал Вайно.

В России планируют создать общую единую экосистему для предпринимательства и молодежной политики. Участие в процессе примет и АСИ. Пока такого «одного окна» для молодежи нет. Не исключено, что появится сервис в 2023 году.