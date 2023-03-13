Общество 13 марта 2023, 18:09 Снукерист Каковский победил в финале турнира viju snooker cup

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Российский снукерист, серебряный призер чемпионата Европы Иван Каковский стал победителем в финале турнира viju snooker cup. Об этом сообщили «Известия».

Каковский со счетом 5-3 обыграл своего соперника Артема Истомина, матч длился более двух с половиной часов.

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Отмечается, что опытному петербургскому игроку Ивану Каковскому достался главный приз — поездка в Великобританию на Q School и возможность побороться за право попасть в Мэйн-тур.

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