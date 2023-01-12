Общество 12 января 2023, 05:03 Сноуден саркастично высказался о найденных в офисе Байдена секретных документах Экс-агент АНБ Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем другие РИА «Новости»

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Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден прокомментировал новость о том, что в аналитическом центре Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Он напомнил в Twitter о наказании за подобные преступления.

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Тем временем Байден, Трамп, Клинтон, Петреус … у этих парней десятки, сотни документов. И никакой тюрьмы», — саркастично заметил Сноуден.

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Он напомнил о своей бывшей коллеге Риалити Уиннер, которую осудили на пять лет за утечку всего лишь одного документа из АНБ. Однако скандальным является не факт обнаружения этих бумаг в офисе Байдена, а то, что это вскрылось уже после промежуточных выборов. Следовательно, эта история могла негативно повлиять на рейтинги кандидатов от Демократической партии США, к которой принадлежит и Байден.

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Ранее сообщалось, что доверенные лица президента нашли новый пакет документов в его другом офисе. Однако в Белом доме пока не комментируют эту информацию.