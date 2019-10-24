Сноуден признался, что Россия стала для него ловушкой

«Моя жизнь не легче от того, что я попал в ловушку в стране, которую я не выбирал. Люди не помнят этого, но я направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали мой паспорт, из-за чего я оказался заблокирован в России», — сказал Сноуден (цитата по РИА «Новости»).

Он признался, что не симпатизирует российским властям, и даже находится в оппозиции им. Сноуден публиковал посты в Twitter о российских выборах, выступал с критикой президента России.

Сноуден допустил, что ему могут не продлить вид на жительство, и таким образом власти России его подставят, хотя могли бы сделать это и раньше, даже если бы он не высказывался.

Сноуден рассказал, что его не узнают на улицах в России Подробнее

Сноуден спросил, должен ли он молчать из соображений безопасности, и добавил, что мог бы давно остаться на Гавайях, получать много денег, следя за всем миром. Так что безопасность для него не главное.

В подкасте The Joe Rogan Experience он поделился, что его не узнают на улицах. Это стало возможным благодаря тому, что Сноуден не дает интервью российским СМИ. Так его лицо забывают, и он может спокойно перемещаться, например, по московскому метро.