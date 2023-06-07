Общество 07 июня 2023, 07:46 Сноуден признался, что не собирался оставаться в России Эдвард Сноуден признался, что не хотел оставаться в России, но «вариантов не осталось» Автор: Gage Skidmore

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Бывший отрудник АНБ США Эдвард Сноуден сначала не думал оставаться насовсем в России. Однако другие государства не могли дать ему достаточной безопасности. Об этом он сам рассказал в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble.

«В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», — объяснил Сноуден.

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По его словам, во время пребывания в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево он просил политическое убежище у многих стран, но некоторые из них боялись реакции Соединенных Штатов. Другие же не могли дать ему гарантии безопасности.

«Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», — резюмировал бывший сотрудник АНБ США.

Сноуден в 2013 году передал журналистам газет The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки спецслужб Великобритании и Штатов в интернете. После этого он уехал в Гонконг, а потом — в Москву. Американец оставался в транзитной зоне Шереметьево на протяжении 40 дней. Россия в итоге предоставила ему политическое убежище на год. Сноуден должен был в свою очередь отказаться от своей деятельность против США.

Уже через год РФ выдала ему трехлетний вид на жительство, а потом документ продлили на бессрочный период. Бывший сотрудник АНБ в сентябре 2022 года стал гражданином России.