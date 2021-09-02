Сноуден предупредил об опасности слежки за владельцами iPhone

Компания Apple в будущем может начать следить за пользователями своих смартфонов. Интерес для корпорации может представлять все, что угодно, заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

По его словам, это может быть финансовая информация, какие-то «политически неудобные» моменты, сообщило РИА «Новости».

Сноуден уточнил, что пока в Штатах только запускают технологию поиска информации в смартфоне. Но как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент, это будет серьезным нарушением приватности, подчеркнул он.

«Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, России, Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет. Если, конечно, они хотят продолжать продавать свои услуги в этих странах. И это опасно!» — предупредил он, выступая выступая на марафоне «Новое знание».

Сноуден добавил, что сейчас Apple хочет искать нелегальный контент на устройствах еще до того, как эти данные попадут на ее серверы. Все это, по его словам, облекается в «красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных».

«Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности», — добавил он.

Экс-сотрудник спецслужб отметил, что разработкой методик по взлому телефона занимаются частные компании, хотя им нечего делать в личных данных их владельцев. В дальнейшем, по его мнению, производители смартфонов могут продать эти технологии правительствам других стран.