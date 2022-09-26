Сноуден получил гражданство России | 360°

Важное 26 сентября 2022, 19:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сноуден получил гражданство России Президент Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену «Википедия»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Реклама

Сноуден вошел в число 72 лиц, которые получили гражданство России. Этим же указом из российского гражданства вышли три человека.

«Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в тексте документа, где указаны лица, получившие гражданство России.

В 2020 году Сноудену предоставили бессрочный вид на жительство в России. В Москву он прибыл после обнародования данных о слежке со стороны американских спецслужб в 2013 году.

После бегства из США Сноуден оказался в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, которую не мог покинуть из-за аннулированного американского паспорта. В результате он запросил политическое убежище и остался в России.

9 0 0 0 0 2