Сноуден получил гражданство России | 360°

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Сноуден получил гражданство России

Президент Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

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Сноуден вошел в число 72 лиц, которые получили гражданство России. Этим же указом из российского гражданства вышли три человека.

«Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в тексте документа, где указаны лица, получившие гражданство России.

В 2020 году Сноудену предоставили бессрочный вид на жительство в России. В Москву он прибыл после обнародования данных о слежке со стороны американских спецслужб в 2013 году.

После бегства из США Сноуден оказался в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, которую не мог покинуть из-за аннулированного американского паспорта. В результате он запросил политическое убежище и остался в России.

Россия

Владимир Путин

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