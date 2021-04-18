Сноску об «инсценировке» лунной миссии США нашли в книге «Эксмо»

Редактор русского перевода книги «Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой» автора Джо Наварро добавил сноску, что высадка американцами на Луну была «инсценировкой». Внимание на это обратил на своей странице в Facebook журналист Олег Пшеничный.

Он выложил скриншот электронной версии книги.

Источник фото: Facebook.com/oleg.pshenichny

«„Высадка на Луну“ — в период „холодной войны“ американцы инсценировали „высадку“ при помощи Голливуда. Сейчас в этом не сомневаются и большинство американцев (прим. ред.)», — написано в тексте сноски.

Пшеничный напомнил, что когда один из журналистов пытался задать подобный вопрос участнику лунной миссии Баззу Олдрину, «тот ему просто заделал хук в челюсть».

«Хорошо, что упоминающееся тут „большинство американцев“ никогда не встретится с несчастным редактором „Эксмо“», — добавил журналист.

В комментарии пришла редактор книги Ирина Стародубцева. Она извинилась за то, что такое примечание попало в книгу. По ее словам, ни она, ни издательство к внесенной сноске отношения не имеют.

«Это примечание вписал литературный редактор, о чьих политических взглядах мы узнали, когда мне пришел текст с его сносками о теории заговора», — пояснила она.

Стародубцева подчеркнула, что по недосмотру один комментарий редактора она все же пропустила. Она пообещала, что в ближайшее время в электронной версии все исправят, а владельцам печатных книг придется дождаться дополнительного тиража.