Снос памятника Дзержинскому на Лубянке признали незаконным

Глава общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой рассказал ТАСС, что столичная прокуратура признала незаконным снос и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве.

«Мы благодарим прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника», — отметил Липовой.

«ПолитРоссия» напомнила, что статуя Дзержинского появилась на Лубянке в 1958 году. В 1991 году памятник переместили в «Музеон». Попытки вернуть монумент ни к чему не привели.