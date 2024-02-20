Общество 20 февраля 2024, 16:20 «Сноб»: виноград для просекко собирают в экстремальных условиях

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Просекко — сухое игристое вино, вкус и стоимость которого связаны с местом сбора винограда. Ягоды для этого напитка выращивают в экстремальных условиях — на крутых холмах. По некоторым не может передвигаться даже специальная техника, рассказал «Сноб».

В зависимости от уровня наклона и состава почв просекко разделяют на несколько категорий. Их указывают на этикетках. Так, Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG — наиболее престижная зона. Такие вина обладают минеральностью в послевкусии.

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Rive — земли с самыми резкими склонами, на которых растут виноградники высокого качества. Кислотность получаемых напитков может быть как яркой, так и умеренной.