Общество 20 ноября 2023, 15:07 «Сноб» опубликовал шорт-лист с самыми интересными проектами в рамках премии «Сделано в России»

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«Сноб» приступил к подведению промежуточных итогов 12-й ежегодной премии «Сделано в России». Эксперты собрали шорт-лист с самыми интересными проектами, которые были запущены с октября 2022 года.

Так, в номинации «Фокус внимания» представлены сериалы «Фишер», «Кибердеревня», «Король и шут», «Актрисы», «Балет», а также фильмы «Фрау» и «Клетка ищет птицу».

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В категории «Дело вкуса» оказались кафе Fresco и «Март», рестораны «Горячий цех», Folk, Zuma и другие. Голосование за победителей продлится до 27 ноября.