Общество 27 марта 2024, 17:13 «Сноб»: кубики льда способны испортить вкус и аромат выдержанного вина

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Неверно подобранная закуска к вину может создать неприятный металлический привкус и испортить впечатление от напитка. О других правилах употребления виноградного алкоголя рассказал «Сноб».

Белое вино принято подавать охлажденным, так как низкие температуры усиливают эффект свежести. Однако кидать в бокал кубики льда не стоит. Они способны исказить аромат и вкус выдержанного спиртного.

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Кроме того, лучше отказаться от приготовления коктейля с содержанием водки. Крепкий алкоголь превращает вино в аналог незатейливого сиропа.