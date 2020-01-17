Снюсы с мышьяком продавали в Челябинской области

Роспотребнадзор нашел мышьяк в бестабачной никотинсодержащей продукции в Челябинской области. Всего специалисты изъяли более 1,4 тысячи упаковок снюсов.

Роспотребнадзор совместно с челябинским управлением МВД проверил 651 предприятие розничной торговли и общественного питания на реализацию там снюсов. В 44 из них действительно торговали никотинсодержащей бестабачной продукцией.

«В ходе проверок арестовано 238 партий никотинсодержащей продукции в количестве 1437 упаковок, из них 27 партий в количестве 361 упаковки импортной продукции, производства Швеции. Вся продукция находилась в реализации с нарушением требований к маркировке, без товаросопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность», — отметили в пресс-службе челябинского Роспотребнадзора.

В изъятых смесях эксперты нашли значительное превышение мышьяка, который относится к чрезвычайно опасным соединениям. Так что продукцию признали представляющей угрозу для здоровья граждан.

В отношении нарушителей возбудили 44 административных дела, материалы передали в суд. Им грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей с конфискацией снюсов. Правоохранители должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела из-за причинения вреда жизни и здоровья граждан.