Снюс попал под запрет в красноярских школах

Ученикам красноярских школ официально запретили проносить, хранить и употреблять никотиносодержащие смеси (снюс). Такой приказ во все образовательные учреждения направило Управление образования Красноярска.

«Наряду с сигаретами и вейпами теперь школьникам запрещено приносить, хранить и употреблять снюс в стенах образовательных учреждений. Соответствующие изменения внесены в локальные акты красноярских школ», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии Красноярска, которое процитировал «Интерфакс».

Если у ученика найдут снюс, то работник школы должен его забрать и сообщить об этом родителям ребенка. Далее со школьником проведут воспитательную беседу. Если подросток вновь попробует пронести смесь, то его могут поставить на внутришкольный учет. Школы должны внести изменения в свои уставы в течение месяца.

Ранее под запретом оказались и электронные сигареты, которые дети курили прямо в школе. В управлении образования заметили, что некоторым детям их дарили родители. Позже они узнавали о вреде вейпов от врачей и педагогов.

«Сейчас сотрудникам школ предстоит провести аналогичную разъяснительную работу», — подчеркнули в ведомстве.

В декабре 2019 года двое подростков из красноярского Железногорска попали в больницу после употребления снюса. Один из них оказался в реанимации. Закон о полном запрете продажи некурительной никотиновой смеси в России приняли еще в 2015 году. Однако производители и сейчас продают его, называя «никотиносодержащей смесью».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в новогодние праздники торговцев снюсом оштрафовали на 3,4 миллиона рублей.