Снюс и насвай предложили приравнять к наркотикам в России

Снюс, снафф и насвай нужно приравнять к наркотикам. Соответственно, и за их продажу наказывать как за наркоторговлю. С такой инициативой выступил глава управления наркоконтроля ГУ МВД России по Московской области Роберт Адамян.

«Снюс, снафф, насвай — это одна категория веществ, которые надо запретить на законодательном уровне. Мы надеемся, что это будет криминализировано, и выступаем инициативно за уголовную ответственность за сбыт снюса, снаффа и насвая. Мы хотели, чтобы уголовная ответственность была аналогично другим наркотикам — от шести лет», — заявил Адамян. Его слова привело РИА «Новости».

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По словам полицейского, продавцы этих веществ в будущем обязательно перейдут к торговле тяжелыми наркотиками. При этом Адамян уточнил, что предлагает криминализовать только тот снюс, в составе которого химии больше, чем собственно табака.

Эта инициатива управления подмосковного наркоконтроля уже обсуждалась на заседании Мособлдумы. Сейчас предложение находится на рассмотрении парламентариев.

Законопроект о запрете продажи на территории России всех разновидностей сосательного табака (снюса) ранее был внесен в Госдуму. Проект предполагает запрет на оптовую и розничную торговлю как снюсом, так и любыми сосательными либо жевательными смесями, в состав которых входит никотин. Так будет закрыта брешь в законе, которую производители смесей легко обходили, просто переименовав свой товар в «никотиносодержащую смесь».

Законопроект по сути поддержал глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, нужно разработать регулирование в сфере продажи никотиносодержащих жевательных смесей. Слова премьер-министра привел ТАСС.