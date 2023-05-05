05 мая 2023, 01:11
Снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе покажут на Первом канале
Первый канал 21 мая покажет снятый военкорами документальный фильм про Мариуполь
Снятый военкорами документальный фильм под названием «Мариуполь. Возвращение домой» покажут на Первом канале. Кинолента выйдет 21 мая в день освобождения города, сообщило РИА «Новости».
«Документальный фильм, приуроченный к годовщине освобождения города Мариуполь 21 мая 2022 года и его вхождению в состав России, покажут 21 мая в 16:55», — уточнили в агентстве.
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В основу сюжета легли истории бойцов, которые помогали освобождать город. В фильм вошли живые свидетельства переговорщиков о сдаче «Азовстали», журналистов, детей и пенсионеров, волонтеров, а также тех, кто вывозил людей из города и кто остался его восстанавливать.
«Воспоминания о черных днях и взгляд в мирное будущее жителей Мариуполя», — так описали фильм его создатели.
О полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Минобороны сообщило 20 мая. Считается, что именно в этот день наши военные поставили точку в вопросе освобождения города, несмотря на то, что Мариуполь перешел под контроль союзных войск еще 21 апреля.
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