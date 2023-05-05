Общество 05 мая 2023, 01:11 Снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе покажут на Первом канале Первый канал 21 мая покажет снятый военкорами документальный фильм про Мариуполь РИА «Новости»

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Снятый военкорами документальный фильм под названием «Мариуполь. Возвращение домой» покажут на Первом канале. Кинолента выйдет 21 мая в день освобождения города, сообщило РИА «Новости».

«Документальный фильм, приуроченный к годовщине освобождения города Мариуполь 21 мая 2022 года и его вхождению в состав России, покажут 21 мая в 16:55», — уточнили в агентстве.

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В основу сюжета легли истории бойцов, которые помогали освобождать город. В фильм вошли живые свидетельства переговорщиков о сдаче «Азовстали», журналистов, детей и пенсионеров, волонтеров, а также тех, кто вывозил людей из города и кто остался его восстанавливать.

«Воспоминания о черных днях и взгляд в мирное будущее жителей Мариуполя», — так описали фильм его создатели.

О полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Минобороны сообщило 20 мая. Считается, что именно в этот день наши военные поставили точку в вопросе освобождения города, несмотря на то, что Мариуполь перешел под контроль союзных войск еще 21 апреля.