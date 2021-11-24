Снятый в колонии фильм Михаила Ефремова победил на конкурсе ФСИН

Снятый в колонии фильм «Евангелие от Федора» получил приз в номинации «Лучший монтаж» на конкурсе-акции по роману «Преступление и наказание» среди осужденных. Об этом говорится в сообщении Белгородской и Старооскольской Епархии. Над картиной работали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности, осужденные З. и Е.

Как сообщил Telegram-канал Baza, под именем осужденного Е. скрыли актера Михаила Ефремова.

Роли в фильме сыграли осужденные и сотрудники колонии № 4 города Алексеевка. Монолог Сони Мармеладовой исполнила дочь осужденного Е. — Вера. Девушка прислала видеозапись со своим выступлением.

После победы в номинации «Лучший монтаж» осужденные З. и Е. получили памятные подарки от начальника колонии.

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 7,5 года лишения свободы после аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Артист отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.