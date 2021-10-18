Снятие родственника Кадырова с испытаний на краповый берет объяснили

Родственника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытания на получение крапового берета, поскольку он «сошел на марш-броске». Конфликта между Абдул-Керимом Кадыровым и инструкторами не было.

Ситуацию в беседе с News.ru объяснил создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк. Информацию СМИ о драке при сдаче нормативов он опроверг.

«Драки не было, все испытания прошли как положено. <…> Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести», — заметил Лысюк.

Звуки стрельбы на появившихся в Сети кадрах, по его словам, были слышны, так как инструкторы разряжали оружие участников испытаний, которые сошли с маршрута.

Сведений о том, что часть спецназовцев отказались носить краповые береты в знак протеста, Лысюк назвал фейком.

Ранее стало известно, что в ходе соревнований на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье от беретов якобы отказались бойцы 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь». Причиной называли протест против нечестной игры кандидатов из Чечни. Якобы друзья некоторых бойцов подвозили их на машинах во время марш-броска. Говорилось и о драке, факт которой в Росгвардии опровергли.