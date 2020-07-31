Снятие карантинных мер отложили в Курганской области после того, как в регионе зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Специалисты отметили, что коэффициент распространения инфекции увеличивается в области с начала недели. В настоящий момент он приблизился к единице. Это уменьшает возможность введения новых послаблений. Вместе с тем число новых случаев заражения уменьшается, пишет сайт Ura.ru.

«В Кургане обнаружили 20 заболевших коронавирусом, остальных — в Альменевском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Макушинском, Целинном и Шумихинском районах», — уточнили в пресс-службе.

По информации оперштаба, коэффициент распространения инфекции 31 июля в регионе составил 0,96, что стало самым высоким результатом с 24 июля.