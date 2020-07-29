Дети в Красноуральске избили школьницу и сняли это на видео

В Сети появилось видео вопиющей детской жестокости. Два мальчика и две девочки всячески отрабатывали удары на 13-летней школьнице. Свои действия ученики снимали на видео и сами выложили в соцсети.

Ролик с издевательствами длится 22 минуты. Все это время группа маленьких садистов по очереди бьет школьницу руками и ногами, таскает за волосы и даже прыгает на ней, когда она упала. Причем мальчики принимали в этом активное участие. Девочка заливается слезами, но дети еще с большим усердием начинают ее избивать.

Скриншот видео во «Вконтакте»

Как сообщает «Комсомольская правда», такую реакцию у детей вызвал конфликт в социальных сетях. Якобы школьница грубо выразилась в адрес одной из нападающих. Та, в свою очередь, предложила своим друзьям наказать обидчицу.

По словам пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в разборках со девочкой приняли участие учащиеся 4-7-х классов. Ранее школьница с ними дружила.

«История, о которой идет речь, свидетельствует о явной недостаточной профилактическо-воспитательной работе как со стороны педагогов учебных заведений, где обучаются эти подростки, так и со стороны родителей», — отметили в МВД.

В ведомстве уточнили, что 13-летняя школьница не получила существенных травм. В госпитализации она не нуждалась.

Вместе с тем, в местном паблике, пользователи уже опознали бьющую школьницу девочку. Ей оказалась дочь сотрудницы администрации Красноуральска.

В полиции сообщили всех участников разборок вместе с родителями пригласили на воспитательные беседы. На родителей оформили административные протоколы за ненадлежащее поведение отпрысков, а подростков поставили на учет.