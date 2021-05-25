Кудрин рассказал, как быстрее снизить уровень бедности

Снизить уровень бедности планируют в России к 2030 году. Но есть меры, которые позволят добиться более быстрого сокращения. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я уже говорил, что есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе, учитывая имущественный ценз», — пояснил Кудрин газете «Известия».

Он добавил, что человек не может рассчитывать на выплаты, если у него есть два дома и несколько автомобилей. Если исключить таких людей, то оставшимся государство сможет быстрее помочь повысить уровень жизни. При этом необходимо придерживаться более мягкого подхода касательно имущественного ценза.

«Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — отметил глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, правительство к 1 июля должно представить комплексный план по решению проблемы борьбы с бедностью.