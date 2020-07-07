Снизить страховые взносы и предусмотреть налоговые льготы для детских загородных лагерей предложили в Госдуме
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала «Парламентской газете» о своей идее предусмотреть дополнительные меры поддержки для детских загородных лагерей.
По мнению законодателя, ощутимой мерой поддержки было бы снижение земельных налогов, налогов на имущество и страховых взносов. Бессараб заметила, что из-за коронавируса в этом сезоне санатории и детские лагеря потеряют до 2/3 доходов.
Уточняется, что Роспотребнадзор запретил детям до конца нынешнего года отдыхать в лагерях за пределами регионов их проживания. Таким образом, лагерям придется уже сейчас расторгать договора, заключенные с другими регионами и возвращать авансовые платежи.
«Кроме того, нужно возвращать средства родителям за уже проданные путёвки. То есть, кроме недополученных доходов, есть ещё и прямые убытки», — обратила внимание парламентарий.