Снизить страховые взносы и предусмотреть налоговые льготы для детских загородных лагерей предложили в Госдуме

По мнению законодателя, ощутимой мерой поддержки было бы снижение земельных налогов, налогов на имущество и страховых взносов. Бессараб заметила, что из-за коронавируса в этом сезоне санатории и детские лагеря потеряют до 2/3 доходов.

Уточняется, что Роспотребнадзор запретил детям до конца нынешнего года отдыхать в лагерях за пределами регионов их проживания. Таким образом, лагерям придется уже сейчас расторгать договора, заключенные с другими регионами и возвращать авансовые платежи.

«Кроме того, нужно возвращать средства родителям за уже проданные путёвки. То есть, кроме недополученных доходов, есть ещё и прямые убытки», — обратила внимание парламентарий.