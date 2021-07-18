Снизилась ожидаемая продолжительность жизни в России

В России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года снизилась почти во всех регионах. Лидеров по падению этого показателя назвал Росстат.

Единственным регионом, где продолжительность жизни выросла, стало Ставрополье. Там люди начали жить дольше на 0,05 года. Самое большое снижение зафиксировано в Чечне — на 3,8 года. Среди антилидеров этого рейтинга оказались также Ненецкий автономный округ, Липецкая область и Дагестан.

Что касается данных в целом по стране, то общий показатель снизился на 1,8 года. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 71,54 года. Причем, падение оказалось одинаковым как для мужчин, так и для женщин.

На Украине девочка в возрасте 10 лет умерла от старости. Она страдала от прогерии, известной как синдром преждевременного старения. Это очень редкая болезнь, лечения от которой нет. При детской прогерии средняя продолжительность жизни составляет 13 лет. Долгожителем с таким диагнозом стал японец, умерший в возрасте 45 лет.