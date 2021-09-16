Аудиотехника подорожала на фоне снижения спроса в России

В России выросли цены на аудиотехнику. Средняя стоимость беспроводных колонок за год увеличилась на треть из-за отсутствия нужного количества комплектующих.

В июле этого года ретейлеры продали 184 тысячи портативных колонок на общую сумму 1,272 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года музыкальных колонок было продано 239 тысяч на сумму 1,267 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В результате количество продаж в России снизилось на 54 тысячи, но на общей сумме это не сказалось. Если в июле 2020 года музыкальные колонки можно было приобрести в среднем за 5309 рублей, то в этом году стоимость выросла до 6899. Рост составил 29,9%.

В сети «М.Видео» рассказали, что беспроводные колонки охватывают 60% выручки и 75% продаж всей аудиотехники в России.

Ранее стало известно, что Минздрав с начала года повысил цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).